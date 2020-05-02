Футбольный клуб «Карпаты» из Львова вынес строгое предупреждение своему игроку Алексею Хахлеву за позирование на фоне «чужеродной» символики. Об этой истории 1 мая рассказало издание «Главком»

Скандал вокруг футболиста разразился после того, как он выложил в соцсетях фотографию со своей бабушкой, которую он решил поздравить с днем рождения.

«С днем рождения, главный командир», — подписал он снимок, на котором он стоит вместе с бабушкой и красным флагом, на котором был изображен профиль вождя мирового пролетариата и надпись: «Лучшему животноводу-победителю в социалистическом соревновании».

Руководство «Карпат» сочло неприемлемым такие фотографии, опубликовав соответствующее заявление на своем сайте. После этого Хахлев удалил свой пост и выступил с извинениями. Навредил репутации клуба. Украинский футболист лишился работы из-за отпуска в Санкт-Петербурге © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

«Бывают шутки уместные и неуместные. Мое последнее размещенное фото именно из разряда неуместных шуток. Прошу прощения у всех, кого этим оскорбил», — заявил чемпион мира в составе сборной Украины среди игроков не старше 20 лет.

Руководство «Карпат» сделало строгий выговор футболисту, подчеркнув, что, если он еще раз будут замечен в чем-то подобном, к нему применят более серьезные санкции.

На Украине с 2015 года действует закон о декоммунизации, который запрещает публичную демонстрацию советской и коммунистической символики.