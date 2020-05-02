В Австралии на неделю раньше запланированного ослабят карантин, введенный из-за пандемии коронавируса. Об этом накануне сообщил премьер-министр страны Скотт Морисон, передает Reuters

Некоторые ограничительные меры будут сняты уже 8 мая. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк «Нам нужно перезапустить экономику, нам нужно перезапустить общество. Мы не можем держать Австралию под "одеялом"», — отметил премьер. Согласно последним данным, в Австралии выявлено 6783 случая заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 93 человека, 5796 выздоровели.