Некоторые ограничительные меры будут сняты уже 8 мая.
Решение ослабить карантин власти приняли на фоне снижения числа новых случаев заражения коронавирусом. В помощи в настоящий момент нуждается австралийская экономика — по оценкам Центрального банка Австралии, ее ждет самое крупное с 1930-х сокращение.
«Нам нужно перезапустить экономику, нам нужно перезапустить общество. Мы не можем держать Австралию под "одеялом"», — отметил премьер.
Согласно последним данным, в Австралии выявлено 6783 случая заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 93 человека, 5796 выздоровели.