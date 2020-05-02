В Одессе 2 мая проходит возложение цветов к Дому профсоюзов, где шесть лет назад националистами и сторонниками Майдана были заживо сожжены десятки людей. Как сообщило издание Odessa Online, в этот день не обошлось без конфликтов

Нежелание властей Украины расследовать события 2 мая говорит об их причастности и прямой ответственности за трагедию — МИД РФ © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк ролике видно, как блогера начинают толкать и выкрикивать оскорбления в его адрес. В происходящее пришлось вмешаться полиции, которая сумела погасить конфликт.

В результате инцидента никого задерживать не стали.

Сторонники Евромайдана и неонацисты часто устраивают провокации в годовщину трагедии 2 мая. В прошлом году праворадикалы принесли на Куликово поле мангал и шашлыки, издеваясь над памятью погибших.