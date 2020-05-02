Группа мужчин, пришедших почтить память погибших, обратили внимание на блогера, который снимал их на камеру своего смартфона и комментировал происходящее на украинском языке. В опубликованном ролике видно, как блогера начинают толкать и выкрикивать оскорбления в его адрес. В происходящее пришлось вмешаться полиции, которая сумела погасить конфликт.
В результате инцидента никого задерживать не стали.
Сторонники Евромайдана и неонацисты часто устраивают провокации в годовщину трагедии 2 мая. В прошлом году праворадикалы принесли на Куликово поле мангал и шашлыки, издеваясь над памятью погибших.