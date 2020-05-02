Нежелание властей Украины расследовать события 2 мая говорит об их причастности и прямой ответственности за трагедию — МИД РФ
Нежелание властей Украины расследовать события 2 мая говорит об их причастности и прямой ответственности за трагедию — МИД РФ
© РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк
Группа мужчин, пришедших почтить память погибших, обратили внимание на блогера, который снимал их на камеру своего смартфона и комментировал происходящее на украинском языке. В опубликованном ролике видно, как блогера начинают толкать и выкрикивать оскорбления в его адрес. В происходящее пришлось вмешаться полиции, которая сумела погасить конфликт. 

В результате инцидента никого задерживать не стали. 

Сторонники Евромайдана и неонацисты часто устраивают провокации в годовщину трагедии 2 мая. В прошлом году праворадикалы принесли на Куликово поле мангал и шашлыки, издеваясь над памятью погибших. 