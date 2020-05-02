Министерство иностранных дел России в шестую годовщину событий 2 мая 2014 года в Одессе опубликовало на своем сайте заявление, в котором призвало международное сообщество добиться от украинских властей справедливого расследования той трагедии

Шесть лет назад, 2 мая 2014 года, в Одессе произошли столкновения между активистами и противниками Евромайдана, в результате которых был разгромлен и сожжен лагерь Антимайдана на Куликовом поле. По итогам тех событий погибли 48 человек, почти все они были сторонниками федерализации и были сожжены заживо в Доме профсоюзов.

По мнению российского внешнеполитического ведомства, произошедшее тогда в Одессе является «преступлением, совершенным с особым цинизмом и жестокостью», расследование которого не сдвинулось с мертвой точки даже после смены власти в стране.

«Стремление украинских путчистов, захвативших власть в результате антиконституционного переворота в феврале 2014 года, режима П.А.Порошенко, да и нынешних властей не допустить честного выяснения и обнародования всех обстоятельств событий мая 2014 года, свидетельствуют лишь об их причастности к тем преступлениям и прямой ответственности за одесскую трагедию», — говорится в тексте заявления.

МИД РФ также призвал международное сообщество и правозащитников продолжать добиваться от официального Киева всестороннего и справедливого выяснения всех обстоятельств и наказания виновных не только в трагедии 2 мая, но и в других резонансных преступлениях, таких как расстрелы на Майдане и убийства работников СМИ.