Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин возложил цветы к памятному знаку погибшим 2 мая 2014 года в Одессе. Сообщение об этом появилось в день шестой годовщины трагедии на официальном сайте Пушилина

Мемориальный знак в память погибших 2 мая в Одессе был открыт в Парке культуры и отдыха города Донецка (имени Ленинского комсомола) в 2018 году. Инициатором и организатором установки памятного знака выступила общественная организация «Оплот Донбасса» при участии общественного движения «Донецкая Республика».