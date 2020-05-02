Шесть лет назад, 2 мая 2014 года, в Одессе произошли столкновения между активистами и противниками Евромайдана, в результате которых был разгромлен и сожжен лагерь Антимайдана на Куликовом поле. По итогам тех событий погибли 48 человек, почти все они были сторонниками федерализации и были сожжены заживо в Доме профсоюзов.
Мемориальный знак в память погибших 2 мая в Одессе был открыт в Парке культуры и отдыха города Донецка (имени Ленинского комсомола) в 2018 году. Инициатором и организатором установки памятного знака выступила общественная организация «Оплот Донбасса» при участии общественного движения «Донецкая Республика».