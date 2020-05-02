Министр внутренних дел Арсен Аваков предлагал арестовать мэра Черкасс, который принял решение снять карантин в своем городе. Об этом в субботу, 2 мая, сообщил Telegram-канал Украина.ру

Отменившего карантин в городе мэра Черкасс вызвали на допрос © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«По сообщениям анонимных телеграм-каналов, Аваков предлагал арестовать мэра Черкасс, но решили ограничиться системным давлением на его бизнес. Традиционно, выбирая между войной и позором, выбрали и то, и другое. Арест по обвинению в сепаратизме был бы нормальной для Украины реакцией, но привёл бы к чрезмерному усилению МВД», — говорится в сообщении.

Отмечается, что против карантина выступили не только Черкассы — к «бунту мэров» присоединяются Днепропетровск, Житомир и Мукачево.