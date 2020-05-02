Ранее стало известно, что мэра Черкасс Анатолия Бондаренко вызвали на допрос из-за снятия карантина.
«По сообщениям анонимных телеграм-каналов, Аваков предлагал арестовать мэра Черкасс, но решили ограничиться системным давлением на его бизнес. Традиционно, выбирая между войной и позором, выбрали и то, и другое. Арест по обвинению в сепаратизме был бы нормальной для Украины реакцией, но привёл бы к чрезмерному усилению МВД», — говорится в сообщении.
Отмечается, что против карантина выступили не только Черкассы — к «бунту мэров» присоединяются Днепропетровск, Житомир и Мукачево.