В конце февраля из Китая эвакуировали 45 украинских граждан и 27 иностранцев. Зинченко отказалась уезжать, так как ее не брали в самолет из-за домашнего питомца — маленькой собаки. Ей лично позвонил президент Владимир Зеленский и пообещал найти способ эвакуировать ее домой, однако затем заявил, что время шуток прошло и девушка должна оставить свою собаку в посольстве.
«Когда придет время и я соберусь мыслями и отдохну, я расскажу вам историю о том, как мы вернулись домой. А сейчас я наслаждаюсь оливье, шашлыками, пловом и селедкой под шубой. Всем хороших майских праздников», — написала девушка, сопроводив свой пост фотографией на фоне стелы с надписью Херсон.
В комментариях пользователи засыпали ее вопросами о деталях ее поездки из Китая, однако она пока не раскрывает подробности.