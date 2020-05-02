Украинка Анастасия Зинченко, которая ранее застряла в китайском Ухане из-за коронавируса и нежелания расставаться со своей собакой, вернулась на родину. Соответсвующее фото модель опубликовала 1 мая в своем Instagram

Не сдержал обещание: оставшаяся из-за собаки в Китае украинка пожаловалась на Зеленского © nastyazinchenko / instagram.com

«Когда придет время и я соберусь мыслями и отдохну, я расскажу вам историю о том, как мы вернулись домой. А сейчас я наслаждаюсь оливье, шашлыками, пловом и селедкой под шубой. Всем хороших майских праздников», — написала девушка, сопроводив свой пост фотографией на фоне стелы с надписью Херсон.

В комментариях пользователи засыпали ее вопросами о деталях ее поездки из Китая, однако она пока не раскрывает подробности.