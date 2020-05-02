Не сдержал обещание: оставшаяся из-за собаки в Китае украинка пожаловалась на Зеленского
Не сдержал обещание: оставшаяся из-за собаки в Китае украинка пожаловалась на Зеленского
© nastyazinchenko / instagram.com
В конце февраля из Китая эвакуировали 45 украинских граждан и 27 иностранцев. Зинченко отказалась уезжать, так как ее не брали в самолет из-за домашнего питомца — маленькой собаки. Ей лично позвонил президент Владимир Зеленский и пообещал найти способ эвакуировать ее домой, однако затем заявил, что время шуток прошло и девушка должна оставить свою собаку в посольстве. 

«Когда придет время и я соберусь мыслями и отдохну, я расскажу вам историю о том, как мы вернулись домой. А сейчас я наслаждаюсь оливье, шашлыками, пловом и селедкой под шубой. Всем хороших майских праздников», — написала девушка, сопроводив свой пост фотографией на фоне стелы с надписью Херсон.

В комментариях пользователи засыпали ее вопросами о деталях ее поездки из Китая, однако она пока не раскрывает подробности. 

 

 