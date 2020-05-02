Шесть лет назад, 2 мая 2014 года, в Одессе произошли столкновения между активистами и противниками Евромайдана, в результате которых был разгромлен и сожжен лагерь Антимайдана на Куликовом поле. По итогам тех событий погибли 48 человек, почти все они были сторонниками федерализации и были сожжены заживо в Доме профсоюзов.
Расследование трагедии не завершено до сих пор, виновные в гибели людей националисты и их покровители из числа тогдашних властей до сих пор гуляют на свободе.
Каждый год, отмечает «Правда за Одессу», правоохранители препятствуют гражданам, желающим прийти на Куликово поле и почтить память погибших. В этот раз с самого утра территория вокруг Дома профсоюзов также оказалась в оцеплении. По официальной версии, полиция ищет бомбу.
При этом отмечается, что, несмотря на это, одесситы все равно идут на место трагедии, чтобы возложить цветы.