Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине в шестую годовщину трагедии в Одессе 2 мая 2014 года дала свои рекомендации властям страны для скорейшего завершения расследования тех событий. Заявление миссии было обнародовано на ее сайте

Шесть лет назад, 2 мая 2014 года, в Одессе произошли столкновения между активистами и противниками Евромайдана, в результате которых был разгромлен и сожжен лагерь Антимайдана на Куликовом поле. По итогам тех событий погибли 48 человек, почти все они были сторонниками федерализации и были сожжены заживо в Доме профсоюзов. Расследование трагедии не завершено до сих пор, виновные в гибели людей националисты и их покровители из числа тогдашних властей до сих пор гуляют на свободе. Трагедия 2 мая в Одессе: мифы и реальность

«Все эти шесть лет правосудие остается призрачным. Семьи жертв имеют право на правду и справедливость за смерть своих близких», — отмечается в заявлении миссии ООН.

Там считают, что для эффективного расследования тех событий соответсвующее уголовное дело должно быть передано из областной полиции в Главное следственное управление Нацполиции.

Особое внимание уделяется судебным перспективам дела.

«Суды должны надлежащим образом информировать всех потерпевших или возвращать прокурорам обвинительные акты для исключения из них потерпевших, которых нет возможности известить о судебных заседаниях, с целью обеспечения судебных разбирательств без задержек», — полагают в миссии.

Кроме того, в заявлении говорится о необходимости рассмотрения Верховной Радой Украины возможности «внесения изменений в процедуру специального судебного производства, что позволит полный пересмотр дела после задержания обвиняемого, независимо от того, был вынесен приговор по делу или нет».

В заключение Мониторинговая миссия предлагает международному сообществу оказать помощь официальному Киеву в расследовании одесской трагедии.