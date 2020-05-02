Врач, кандидат медицинских наук Алла Минурова объяснила, почему мужчины переносят COVID-19 тяжелее, чем женщины, и чаще оказываются в реанимации. Она рассказала об этом в интервью телеканалу «МИР 24» 1 мая

The Guardian объяснила, почему мужчины заражаются коронавирусом чаще, чем женщины © РИА Новости, Мигель Кандела | Перейти в фотобанк

Минурова напомнила, что коронавирус вызывает легочную гипоксию — низкое количество кислорода в крови, от чего сильно страдают все органы и ткани организма. По ее словам, шанс выжить при тяжелых состояниях, которые сопровождаются гипоксией, у женщин гораздо выше, чем у мужчин.

«Мы знаем достаточно давно, что женщины состояние гипоксии переносят намного легче, чем мужчины… Науке это известно, и при любых заболеваниях, которые связаны с острой гипоксией и серьезными проявлениями, женщины выживают лучше, чем мужчины. Это факт, доказанный медициной, который известен. Это наша физиология — мужская и женская», — пояснила врач.

При этом, помимо физиологии, фактором более высокого риска для мужчин является образ жизни. Так, по словам Минуровой, мужчины меньше следят за своим здоровьем и меньше обращают внимание на хронические состояния, которые могут усугубить течение любого заболевания.

Пандемия COVID-19 охватила абсолютное большинство стран мира. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вирусом заразились более 3,1 миллиона человек. Из них около 218 тысяч скончались, порядка миллиона вылечились.