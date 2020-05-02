Правоохранители Запорожья задержали двух участников скандального видео, на котором они рвут на части флаг Украины. Сообщение об этом было опубликовано вечером 1 мая на сайте Нацполиции

Ранее в интернете получила распространение видеозапись, на которой двое молодых людей срывают украинский флаг в Запорожье и рвут его на части, при этом за кадром слышится голос девушки, которая подбадривала своих друзей. Позднее в соцсетях появился ролик, на котором неизвестные с украинским флагом ловят на улице эту девушку, которая затем приносит извинения, становится на колени и обливает себя зеленкой. Издевавшуюся над флагом Украины девушку поставили на колени и заставили облиться зеленкой — видео © Daniel Tokarets / flickr

Правоохранители уточняют, что двоим молодым людям по 19 лет, а девушке — 13. Все они были доставлены в Александровское отделение полиции.

«С подростком ювенальная превенция проводит профилактические беседы. По факту следователем открыто уголовное производство по признакам статьи 338 (Надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование», — сказано в сообщении.

Надругательство над государственными символами — уголовно наказуемое деяние. Молодым людям грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов (850 гривен/2,4 тыс. рублей) или же арест до 6 месяцев. Самое жесткое наказание по этой статье — до 3 лет лишения свободы.