«Завершение обзора высвободит 147 миллионов SDR (около $200 миллионов) для поддержки бюджета Грузии в части удовлетворения неотложных платежных нужд и финансовых потребностей, связанных с пандемией COVID-19, включая увеличение расходов на здравоохранение и социальную защиту», — говорится в сообщении.
По оценкам аналитиков МВФ, пандемия окажет значительное влияние на экономику Грузии. Так, падение внешнего спроса и туризма расширило дефицит счета текущих операций, привело к снижению курса и существенному снижению экономической активности. А ухудшение макроэкономических перспектив и фискальная ситуация уже обеспечили потребность во внешнем и фискальном финансировании, отметили в фонде.
По последним данным, в Грузии зафиксировано 566 случаев заражения коронавирусной инфекцией, семь из которых стали летальными.