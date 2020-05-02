Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) завершил в пятницу, 1 мая, обзор программы экономических реформ Грузии и одобрил выделение $200 миллионов (15 миллиардов рублей) в рамках программы помощи по борьбе с COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба фонда

В Грузии больше 3 тысяч граждан отказались от компенсаций © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк сообщении.

По оценкам аналитиков МВФ, пандемия окажет значительное влияние на экономику Грузии. Так, падение внешнего спроса и туризма расширило дефицит счета текущих операций, привело к снижению курса и существенному снижению экономической активности. А ухудшение макроэкономических перспектив и фискальная ситуация уже обеспечили потребность во внешнем и фискальном финансировании, отметили в фонде.

По последним данным, в Грузии зафиксировано 566 случаев заражения коронавирусной инфекцией, семь из которых стали летальными.