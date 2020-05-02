В четверг, 30 апреля, Черкасский горсовет разрешил открыть городские рынки, магазины, летние площадки кафе и ресторанов, салоны красоты, парки и скверы для посещения. Такое решение было принято вопреки постановлению правительства Украины о всеобщем карантине на время пандемии COVID-19, под давлением местных представителей малого бизнеса, которые лишились доходов. Полиция начала расследование по данному факту, а министр внутренних дел Арсен Аваков назвал мэра города Анатолия Бондаренко «заигравшимся».
Участники акции, которых набралось около сотни, потребовали разрешить работу малого и среднего бизнеса, а также выступили против запугивания представителей местной власти.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что действия исполкома Черкасского горсовета могут привести к катастрофическим последствиям.