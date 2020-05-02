Представители малого бизнеса совместо с ультраправыми активистами из «Национального корпуса» устроили 1 мая в Черкассах акцию протеста против карантина возле здания областного управления Нацполиции, сообщил сайт «Суспiльне»

Отменившего карантин в городе мэра Черкасс вызвали на допрос © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Арсен Аваков назвал мэра города Анатолия Бондаренко «заигравшимся».

Участники акции, которых набралось около сотни, потребовали разрешить работу малого и среднего бизнеса, а также выступили против запугивания представителей местной власти.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что действия исполкома Черкасского горсовета могут привести к катастрофическим последствиям.