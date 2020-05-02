Он отметил, что ООН и гуманитарные партнеры поддерживают действия правительства Украины по борьбе с коронавирусом. При этом он указал на то, что по-прежнему ограничены возможности для организации конвоев с гуманитарной помощью через линию соприкосновения.
«Мы продолжаем выступать за беспрепятственный доступ к затронутому конфликтом населению по обе стороны от линии соприкосновения», — отметил Дюжаррик.
Он также добавил, что план по борьбе с коронавирусной инфекцией на Украине требует 69 млн долларов, — эта сумма позволит помочь 2 млн человек до конца года.
На Украине, по данным на 1 мая, зафиксирован 10 861 случай заражения COVID-19 — 272 человека погибли, 1413 выздоровели. В Черкасской области официально выявлено 296 случаев заражения коронавирусом.