План ООН по борьбе с коронавирусом на Украине обойдется в 69 млн долларов. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости в субботу, 2 мая

Он отметил, что ООН и гуманитарные партнеры поддерживают действия правительства Украины по борьбе с коронавирусом. При этом он указал на то, что по-прежнему ограничены возможности для организации конвоев с гуманитарной помощью через линию соприкосновения.

«Мы продолжаем выступать за беспрепятственный доступ к затронутому конфликтом населению по обе стороны от линии соприкосновения», — отметил Дюжаррик.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

На Украине, по данным на 1 мая, зафиксирован 10 861 случай заражения COVID-19 — 272 человека погибли, 1413 выздоровели. В Черкасской области официально выявлено 296 случаев заражения коронавирусом.