В субботу, 2 мая, Нечаев вместе с правящим бургомистром Берлина Михаэлем Мюллером примет участие в торжественной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине. Пройдет совместное возложение венков у дома, где в 1945 году располагался штаб советской восьмой гвардейской армии.
«Основной целью мероприятия было почтить память прежде всего русских, украинских и белорусских солдат Красной армии, которые брали Берлин», — отметила представитель Мюллера.
Таким образом, предложение принять участие в церемонии получили три посла, однако Мельник отказался.
«Даже в самом страшном кошмаре я не мог бы представить возложение венков вместе с представителем страны, которая более шести лет цинично ведет кровавую войну на востоке Украины», — заявил он.
Из-за ухудшения отношений Москвы и Киева на фоне ситуации в Донбассе послы России и Украины уже пять лет вместе не участвуют в памятных мероприятиях по случаю окончания войны.