Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался от приглашения властей Берлина возложить цветы вместе с послом России Сергеем Нечаевым по случаю 75-летия Победы. Об этом сообщила газета Tagesspiegel 1 мая

Песков рассказал, позвали ли Зеленского на 75-летие Победы в Москву © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Михаэлем Мюллером примет участие в торжественной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине. Пройдет совместное возложение венков у дома, где в 1945 году располагался штаб советской восьмой гвардейской армии.

«Основной целью мероприятия было почтить память прежде всего русских, украинских и белорусских солдат Красной армии, которые брали Берлин», — отметила представитель Мюллера.

Таким образом, предложение принять участие в церемонии получили три посла, однако Мельник отказался.

«Даже в самом страшном кошмаре я не мог бы представить возложение венков вместе с представителем страны, которая более шести лет цинично ведет кровавую войну на востоке Украины», — заявил он.

Из-за ухудшения отношений Москвы и Киева на фоне ситуации в Донбассе послы России и Украины уже пять лет вместе не участвуют в памятных мероприятиях по случаю окончания войны.