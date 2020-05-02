Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев заразился коронавирусом. Об этом вечером пятницы, 1 мая, сообщила газета «Известия»

«Буду проходить лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц. Остаюсь на связи», — заявил Якушев.

Отмечается, что министр чувствует себя нормально и находится на связи с коллегами.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Дмитрия Волкова. Временно исполняющим обязанности министра назначен Никита Стасишин.

Ранее стало известно, что коронавирус был выявлен у премьер-министра России Михаила Мишустина. В настоящее время он самоизолировался и находится под присмотром медиков. Временно исполняющим обязанности премьера назначен Андрей Белоусов.