Президент США Дональд Трамп в пятницу, 1 мая, выдвинул отставного генерала Кита Дейтона на пост посла на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома

Украина становится токсичной. В Конгрессе США дала показания экс-посол США на Украине Йованович © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Мари Йованович была отозвана в Вашингтон по личному требованию Трампа, обвинившего ее в нелояльности.

«[Выдвинуть] Кита Дейтона из Вашингтона чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Украине», — говорится в заявлении Белого дома.

Сейчас Дейтон занимает пост директора Центра имени Джорджа Маршалла в Гармише в Германии (с 2010 года) и является американским советником по обороне на Украине.

Ранее отставной генерал был военным атташе при посольстве США в Москве. Говорит на русском и немецком языках.