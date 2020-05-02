Должность главы американского диппредставительства в Киеве остается вакантной с мая 2019 года, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон по личному требованию Трампа, обвинившего ее в нелояльности.
«[Выдвинуть] Кита Дейтона из Вашингтона чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Украине», — говорится в заявлении Белого дома.
Сейчас Дейтон занимает пост директора Центра имени Джорджа Маршалла в Гармише в Германии (с 2010 года) и является американским советником по обороне на Украине.
Ранее отставной генерал был военным атташе при посольстве США в Москве. Говорит на русском и немецком языках.