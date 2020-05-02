Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые за последние 20 дней появился на публике – по данным северокорейских СМИ, он посетил открытие завода по производству удобрений. Об этом в субботу, 2 мая, сообщило агентство РИА Новости

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, Ким Чен Ын 1 мая посетил открытие завода по производству удобрений в городе Сунчхон в провинции Пхёнан-Намдо. Дама с ядерным оружием. Кто возглавит КНДР после Ким Чен Ына © REUTERS, Jorge Silva/Pool/File Photo На кадрах северокорейский лидер выглядит здоровым. Ранее в некоторых западных СМИ появились публикации о том, что Ким Чен Ын скончался после операции на сердце. Южнокорейские власти эту информацию отрицают, заявляя, что северокорейский вождь жив и здоров.