Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, Ким Чен Ын 1 мая посетил открытие завода по производству удобрений в городе Сунчхон в провинции Пхёнан-Намдо.
Фотографии лидера на церемонии также опубликовал официальный печатный орган Трудовой партии Кореи «Нодон синмун»: на фото он перерезает красную ленту, осматривает фабрику и общается с чиновниками.
На кадрах северокорейский лидер выглядит здоровым.
Ранее в некоторых западных СМИ появились публикации о том, что Ким Чен Ын скончался после операции на сердце. Южнокорейские власти эту информацию отрицают, заявляя, что северокорейский вождь жив и здоров.