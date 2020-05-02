Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, Ким Чен Ын 1 мая посетил открытие завода по производству удобрений в городе Сунчхон в провинции Пхёнан-Намдо.

Дама с ядерным оружием. Кто возглавит КНДР после Ким Чен Ына
Дама с ядерным оружием. Кто возглавит КНДР после Ким Чен Ына
© REUTERS, Jorge Silva/Pool/File Photo
Фотографии лидера на церемонии также опубликовал официальный печатный орган Трудовой партии Кореи «Нодон синмун»: на фото он перерезает красную ленту, осматривает фабрику и общается с чиновниками.

На кадрах северокорейский лидер выглядит здоровым.

Ранее в некоторых западных СМИ появились публикации о том, что Ким Чен Ын скончался после операции на сердце. Южнокорейские власти эту информацию отрицают, заявляя, что северокорейский вождь жив и здоров.