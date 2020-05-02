«Метро будет открываться в последнюю очередь. Поймите, Украина не заканчивается в Киеве, а метро у нас в трех городах», — отметил замглавы ОП.
Тимошенко также отметил, что те организации, которым нужно присутствие сотрудников на рабочих местах, должны были сами организовывать их доставку.
«Как только будет послабление карантинных мер, будем поэтапно открывать и транспорт. Но предприятиям, если они хотят работать, надо самоорганизовываться и делать доставку людей. Так сейчас делают многие предприятия. В большинстве не ездят на такси», — сказал он.
Замглавы ОП также добавил, что в вагонах метро сложно соблюдать дистанцию.
На Украине, по данным на 1 мая, зафиксирован 10 861 случай заражения COVID-19 — 272 человека погибли, 1413 выздоровели. В Черкасской области официально выявлено 296 случаев заражения коронавирусом.