«Метро будет открываться в последнюю очередь. Поймите, Украина не заканчивается в Киеве, а метро у нас в трех городах», — отметил замглавы ОП.

Коронавирус. Справка
Коронавирус. Справка
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Тимошенко также отметил, что те организации, которым нужно присутствие сотрудников на рабочих местах, должны были сами организовывать их доставку.

«Как только будет послабление карантинных мер, будем поэтапно открывать и транспорт. Но предприятиям, если они хотят работать, надо самоорганизовываться и делать доставку людей. Так сейчас делают многие предприятия. В большинстве не ездят на такси», — сказал он.

Замглавы ОП также добавил, что в вагонах метро сложно соблюдать дистанцию.

На Украине, по данным на 1 мая, зафиксирован 10 861 случай заражения COVID-19 — 272 человека погибли, 1413 выздоровели. В Черкасской области официально выявлено 296 случаев заражения коронавирусом.