По мере ослабления карантинных мер на Украине начнут возобновлять работу различные виды транспорта, но метро откроется в последнюю очередь. Об этом заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил в интервью, на днях опубликованном изданием Liga.net

«Метро будет открываться в последнюю очередь. Поймите, Украина не заканчивается в Киеве, а метро у нас в трех городах», — отметил замглавы ОП.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Как только будет послабление карантинных мер, будем поэтапно открывать и транспорт. Но предприятиям, если они хотят работать, надо самоорганизовываться и делать доставку людей. Так сейчас делают многие предприятия. В большинстве не ездят на такси», — сказал он.

Замглавы ОП также добавил, что в вагонах метро сложно соблюдать дистанцию.

На Украине, по данным на 1 мая, зафиксирован 10 861 случай заражения COVID-19 — 272 человека погибли, 1413 выздоровели. В Черкасской области официально выявлено 296 случаев заражения коронавирусом.