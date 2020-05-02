Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко получил повестку на допрос из-за решения снять карантин в городе. Фото документа он опубликовал на своей странице в Facebook 1 мая

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Свежая прилетела… Власть новая, методы старые», — подписал Бондаренко фотографию повестки.

В документе говорится, что мэру в 12:00 4 мая необходимо явиться к следователю следственного управления Нацполиции в Черкасской области для участия в допросе в качестве свидетеля.

По данным на 1 мая, на Украине зафиксирован 10 861 случай заражения COVID-19 — 272 человека погибли, 1413 выздоровели. В Черкасской области официально выявлено 296 случаев заражения коронавирусом.