Ранее мэрия Черкасс приняла решение фактически отменить карантин, введенный из-за распространения коронавируса. На такой шаг власти пошли из-за многочисленных жалоб представителей бизнеса. Так, в городе разрешили работать большей части магазинов, салонам красоты, рынкам, паркам и летним площадкам ресторанов.
«Свежая прилетела… Власть новая, методы старые», — подписал Бондаренко фотографию повестки.
В документе говорится, что мэру в 12:00 4 мая необходимо явиться к следователю следственного управления Нацполиции в Черкасской области для участия в допросе в качестве свидетеля.
По данным на 1 мая, на Украине зафиксирован 10 861 случай заражения COVID-19 — 272 человека погибли, 1413 выздоровели. В Черкасской области официально выявлено 296 случаев заражения коронавирусом.