Противостояние между США и Китаем может дойти до стадии непрямого военного конфликта, так называемой прокси-войны на территории третьих стран. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ученый-китаист Николай Вавилов

Китаист Николай Вавилов объяснил роль Северной Кореи в противостоянии США и Китая © Скриншот из видео Украина.ру

В том числе, раздувать очаг напряженности будут в Северной Корее. Эту страну могут попытаться расшатать до состояния гражданской войны, политического хаоса, который сделает неизбежным ввод китайских войск.

«Понятно, что это будут китайские добровольцы, как это было в 1955 году, а с другой стороны — ООН. Но реально это будет китайско-американская война. Либо это будет Тайвань, где провоцируют антикитайские настроения. Либо это будет конфликт в Южно-Китайском море. Вьетнам, Малайзия, Индонезия, любая из этих стран, или их коалиция может включиться в гибридную войну», — рассказал собеседник идания.

Раскачать ситуация США могут и путем активизации мусульманского движения на границах Афганистана и Синьцзянь-Уйгурского автономного района, много, добавил Николай Вавилов.

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