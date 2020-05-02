По его словам, лоббистские группы Пентагона попытаются на своих участках активизировать конфликт.
В том числе, раздувать очаг напряженности будут в Северной Корее. Эту страну могут попытаться расшатать до состояния гражданской войны, политического хаоса, который сделает неизбежным ввод китайских войск.
«Понятно, что это будут китайские добровольцы, как это было в 1955 году, а с другой стороны — ООН. Но реально это будет китайско-американская война. Либо это будет Тайвань, где провоцируют антикитайские настроения. Либо это будет конфликт в Южно-Китайском море. Вьетнам, Малайзия, Индонезия, любая из этих стран, или их коалиция может включиться в гибридную войну», — рассказал собеседник идания.
Раскачать ситуация США могут и путем активизации мусульманского движения на границах Афганистана и Синьцзянь-Уйгурского автономного района, много, добавил Николай Вавилов.
Полностью интервью можно прочитать здесь.