Эти сотрудники, побывав в лаборатории и даже не имея весомых доказательств, своими заявлениями могут повредить имиджу Китая, объяснил собеседник издания.
«Допуск международных специалистов в деликатные области, научные исследования и так далее, в глазах китайского населения будет иметь характер уступок Китая международным институтам. Это напоминает, требования МАГАТЭ посещать ядерные объекты Ирана. То есть в данном случае страна должна поступиться своим суверенитетом, пустить людей по надуманным обвинениям в эту лабораторию. Китай — это не Иран, он ценит свой суверенитет», — рассказал Николай Вавилов.
По его словам, что вирус и характер его происхождения можно выяснить по пациентам, которых уже около трех миллионов человек по всему миру.
Полностью интервью можно прочитать здесь.