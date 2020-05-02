Сотрудники ВОЗ, которых власти Китая не допустили к документации вирусологических лабораторий Уханя, могли быть политически ангажированными. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ученый-китаист Николай Вавилов

«Целую нацию хотят осудить за коронавирус». Китаист Вавилов рассказал, как США готовят войну с Китаем © скриншот видео vk.com

«Допуск международных специалистов в деликатные области, научные исследования и так далее, в глазах китайского населения будет иметь характер уступок Китая международным институтам. Это напоминает, требования МАГАТЭ посещать ядерные объекты Ирана. То есть в данном случае страна должна поступиться своим суверенитетом, пустить людей по надуманным обвинениям в эту лабораторию. Китай — это не Иран, он ценит свой суверенитет», — рассказал Николай Вавилов.

По его словам, что вирус и характер его происхождения можно выяснить по пациентам, которых уже около трех миллионов человек по всему миру.

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