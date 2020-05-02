США сейчас пытаются сформировать в Европе «санитарный кордон», который стал бы препятствием для усиления российских позиций в европейской экономике. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Золотарев, комментируя позицию ЕС в конфликте США и Пекина

Битва «титанов». Золотарев о том, во что выльется противостояние США и КНР © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

«Так как США понимают, что, в отличие от Украины, эти страны куда более субъектны и не желают быть просто пешками на большой шахматной доске. Поэтому Евросоюз понимает, что Соединенные Штаты, как в свое время Великобритания, которая была заинтересована в том, чтобы на европейском континенте не было ни одной доминирующей сверхдержавы, имеют свой геополитический интерес, который расходится с долгосрочными геополитическими интересами большинства европейских стран», — рассказал Андрей Золотарев.

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