Таким образом, Вашингтон связывал бы экономические возможности и потенциал европейских стран, считает эксперт.
«Так как США понимают, что, в отличие от Украины, эти страны куда более субъектны и не желают быть просто пешками на большой шахматной доске. Поэтому Евросоюз понимает, что Соединенные Штаты, как в свое время Великобритания, которая была заинтересована в том, чтобы на европейском континенте не было ни одной доминирующей сверхдержавы, имеют свой геополитический интерес, который расходится с долгосрочными геополитическими интересами большинства европейских стран», — рассказал Андрей Золотарев.
Полностью интервью можно прочитать здесь.