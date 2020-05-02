Отношения Вашингтона и Пекина обострились после того, как Дональд Трамп возложил на Китай ответственность за пандемию коронавируса.
«Ситуация с Китаем — это тот случай, когда верхи еще могут управлять по-старому, а раз они могут управлять по-старому, то любые попытки бунта, цветных революций будут подавлены. Посмотрите на ситуацию с Гонконгом. Ну и учитывая возможности великого китайского файрвола, возможности слежки, которые не просто так называют цифровым концлагерем, — это все во время эпидемии коронавируса китайские власти достаточно хорошо апробировали», — считает Андрей Золотарев.
Поэтому попытки расшатать Китай изнутри успеха иметь не будут, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.