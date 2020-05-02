По его словам, исследователь Майкл Линд также предлагает деление мира на три сферы влияния: Россия, США и Китай.
«Про весь мир говорить сложно, но то, что Россия попытается свою сферу влияния создать, это точно, просто мы пока не знаем, как наша экономическая политика способна на это отреагировать, — помимо военных нужно нарастить ещё и производственные мощности, просто непонятно как. И это вопрос. Пока мы транзитная полоса между Китаем и Западом», — рассказал Межуев.
Борис Межуев считает, что США и Китай будут бороться за Гренландию, Вьетнам, Индию и за обе Кореи, Южную в первую очередь.
В сферу влияния России войдут страны, которые обеспокоены китайским влиянием. Россия, несомненно, попытается сделать так, чтобы в их числе были Казахстан, а также Белоруссия и Армения.
Полностью интервью можно прочитать здесь.