Рано или поздно России придётся стать третьим полюсом в мире и распространить свое влияние на страны, которые беспокоит растущая мощь Китая. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американист Борис Межуев

Межуев: После пандемии коронавируса начнётся многолетняя холодная война между США и Китаем © РИА Новости, Владимир Трефилов Майкл Линд также предлагает деление мира на три сферы влияния: Россия, США и Китай.

«Про весь мир говорить сложно, но то, что Россия попытается свою сферу влияния создать, это точно, просто мы пока не знаем, как наша экономическая политика способна на это отреагировать, — помимо военных нужно нарастить ещё и производственные мощности, просто непонятно как. И это вопрос. Пока мы транзитная полоса между Китаем и Западом», — рассказал Межуев.

Борис Межуев считает, что США и Китай будут бороться за Гренландию, Вьетнам, Индию и за обе Кореи, Южную в первую очередь.

В сферу влияния России войдут страны, которые обеспокоены китайским влиянием. Россия, несомненно, попытается сделать так, чтобы в их числе были Казахстан, а также Белоруссия и Армения.

Полностью интервью можно прочитать здесь.