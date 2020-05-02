Конфликт между Пекином и Вашингтоном — это серьезнейшая позиционная война двух сверхдержав, считает американист Борис Межуев. Свою точку зрения эксперт озвучил в интервью изданию Украина.ру

Межуев: в истории с коронавирусом Трамп напоминает Ельцина после 1991 года © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Джо Байдена и Демократическую партию хочет обвинить в том, что они агенты Китая.

«Объявлять Китай намеренным виновником пандемии было бы катастрофой, но если Трамп победит, даже если и проиграет, а настроения будут носить такой характер, то эта история очень надолго, на десятилетия. Это уже не вспышка русофобии, а серьёзнейшая позиционная война двух сверхдержав на очень долгое время до победного конца одной из них», — рассказал собеседник издания.

Борис Межуев уверен, что рано или поздно России придётся стать третьим полюсом, и она попытается создать свою сферу влияния.

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