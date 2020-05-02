По его словам, сейчас Трамп стремится к тому, чтобы его воспринимали как единственную защиту США от Китая, а Джо Байдена и Демократическую партию хочет обвинить в том, что они агенты Китая.
«Объявлять Китай намеренным виновником пандемии было бы катастрофой, но если Трамп победит, даже если и проиграет, а настроения будут носить такой характер, то эта история очень надолго, на десятилетия. Это уже не вспышка русофобии, а серьёзнейшая позиционная война двух сверхдержав на очень долгое время до победного конца одной из них», — рассказал собеседник издания.
Борис Межуев уверен, что рано или поздно России придётся стать третьим полюсом, и она попытается создать свою сферу влияния.
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