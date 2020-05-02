Алексей Мухин считает, что страны, которые испытывают давление Белого дома, должны противостоять США в правовом поле.
«Я бы хотел сказать, что это не наша война, но, к сожалению, это наша война, потому что Россия была жертвой США при схожих обстоятельствах. Россия может предложить Китаю создание некоторых надгосударственных судебных органов по аналогии с Международным судом, которые обвинят США и их сателлитов в нарушении международного права. Это давно пора сделать», — рассказал собеседник издания.
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