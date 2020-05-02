Алексей Мухин: Если США не остановить, вакханалия правового беспредела продолжится
Алексей Мухин: Если США не остановить, вакханалия правового беспредела продолжится
© РИА Новости, Владимир Трефилов
Алексей Мухин считает, что страны, которые испытывают давление Белого дома, должны противостоять США в правовом поле.

«Я бы хотел сказать, что это не наша война, но, к сожалению, это наша война, потому что Россия была жертвой США при схожих обстоятельствах. Россия может предложить Китаю создание некоторых надгосударственных судебных органов по аналогии с Международным судом, которые обвинят США и их сателлитов в нарушении международного права. Это давно пора сделать», — рассказал собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

 

 