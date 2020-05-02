Китай, которого США обвиняют в распространении коронавируса, оказался в той же ситуации, что и Россия, попавшая под удар западных санкций. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин, отвечая на вопрос, стоит ли Москве вмешиваться в конфликт между Пекином и Вашингтоном

Алексей Мухин: Если США не остановить, вакханалия правового беспредела продолжится © РИА Новости, Владимир Трефилов Алексей Мухин считает, что страны, которые испытывают давление Белого дома, должны противостоять США в правовом поле. «Я бы хотел сказать, что это не наша война, но, к сожалению, это наша война, потому что Россия была жертвой США при схожих обстоятельствах. Россия может предложить Китаю создание некоторых надгосударственных судебных органов по аналогии с Международным судом, которые обвинят США и их сателлитов в нарушении международного права. Это давно пора сделать», — рассказал собеседник издания. Полностью интервью можно прочитать здесь.