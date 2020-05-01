НАСА продолжает переговоры с Роскосмосом о покупке дополнительного места на корабле "Союз" для отправки одного астронавта на МКС осенью 2020 года, сообщает РИА Новости 1 мая со ссылкой на руководителя ведомства Джима Брайденстайна

«Для обеспечения безопасной работы МКС за счет беспрерывного присутствия на ней американцев до того, как будут обеспечены возможности регулярных полетов, НАСА ведет переговоры с госкорпорацией "Роскосмос" о покупке одного дополнительного места на "Союзе" для запуска предстоящей осенью», — говорится в опубликованном НАСА заявлении Брайденстайна.

Корнилов: Директор НАСА прознал об украинской газодобыче на Марсе и предложил осваивать Луну © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

Это даст НАСА возможность обеспечить постоянное пребывание на МКС одного американского астронавта до октября 2021 года на случай задержек стартов новых американских пилотируемых кораблей.

Пока первый тестовый пилотируемый полет ракеты Crew Dragon компании SpaceX бизнесмена Илона Маска на МКС запланирован на 27 мая.