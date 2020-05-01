«Для обеспечения безопасной работы МКС за счет беспрерывного присутствия на ней американцев до того, как будут обеспечены возможности регулярных полетов, НАСА ведет переговоры с госкорпорацией "Роскосмос" о покупке одного дополнительного места на "Союзе" для запуска предстоящей осенью», — говорится в опубликованном НАСА заявлении Брайденстайна.
Ранее сообщалось, что США также намерены приобрести билет на «Союз» для другого своего астронавта в апреле следующего года.
Это даст НАСА возможность обеспечить постоянное пребывание на МКС одного американского астронавта до октября 2021 года на случай задержек стартов новых американских пилотируемых кораблей.
Пока первый тестовый пилотируемый полет ракеты Crew Dragon компании SpaceX бизнесмена Илона Маска на МКС запланирован на 27 мая.