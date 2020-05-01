В Верховной Раде ранее был зарегистрирован законопроект Александра Дубинского и Александра Качуры, который предусматривает увольнение директора НАБУ Артема Сытника за коррупцию, однако документ был временно снят с повестки из-за коронавируса.
В связи с появлением этого законопроекта глава Международного валютного фонда в Украине Рон ван Роден направил в Офис президента гневное письмо, пригрозив отказать Киеву в получении новых кредитов, пишет издание.
«Как вы знаете, институциональная независимость НАБУ и его председателя являются критическими составляющими его эффективности, и поэтому были важными элементами предыдущих программ МВФ. Любые законодательные изменения, которые сужают независимость НАБУ, будут восприняты как отказ от предыдущих антикоррупционных обязательств и будут требовать корректировки мероприятий новой программы», — цитирует издание письмо ван Родена.
«Буквы» приводят также слова одного из депутатов от «Слуги народа», который заявил на условиях анонимности, что его коллеги не собираются сбавлять обороты в работе по отставке Сытника, «потому что если мы его отпустим, он пойдет в атаку на генпрокурора».