Глава Международного валютного фонда на Украине Рон ван Роден отправил президенту Владимиру Зеленскому письмо, в котором раскритиковал действия ряда депутатов президентской партии «Слуга народа», которые добиваются отставки директора НАБУ Артема Сытника. Об этом пишет издание «Буквы» со ссылкой на свои источники 1 мая

«Слуги республиканцев» против «слуг демократов». О чем говорит требование отставки главы НАБУ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Александра Дубинского и Александра Качуры, который предусматривает увольнение директора НАБУ Артема Сытника за коррупцию, однако документ был временно снят с повестки из-за коронавируса.

В связи с появлением этого законопроекта глава Международного валютного фонда в Украине Рон ван Роден направил в Офис президента гневное письмо, пригрозив отказать Киеву в получении новых кредитов, пишет издание.

«Как вы знаете, институциональная независимость НАБУ и его председателя являются критическими составляющими его эффективности, и поэтому были важными элементами предыдущих программ МВФ. Любые законодательные изменения, которые сужают независимость НАБУ, будут восприняты как отказ от предыдущих антикоррупционных обязательств и будут требовать корректировки мероприятий новой программы», — цитирует издание письмо ван Родена.

«Буквы» приводят также слова одного из депутатов от «Слуги народа», который заявил на условиях анонимности, что его коллеги не собираются сбавлять обороты в работе по отставке Сытника, «потому что если мы его отпустим, он пойдет в атаку на генпрокурора».