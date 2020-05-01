В Нацбанке считают, что из-за пандемии коронавируса и глобального кризиса экономика страны за этот год сократится на 5%, однако возобновит свой рост в последующие годы на уровне приблизительно 4%.
Согласно прогнозу НБУ, в ближайшие три месяца уровень безработицы в Украине вырастет до 12% в сезонно скорректированном выражении, а рост зарплат приостановится.
В то же время в регуляторе подчеркнули, что постепенная отмена карантина приведет к восстановлению экономики Украины во втором полугодии.
Этому также будут способствовать мягкая фискальная и монетарная политика.
Отмечается, что инфляция в 2020 году ускорится и будет на уровне около 5%, плюс — минус один процентный пункт.
По прогнозам Нацбанка, потребительские цены по итогам года вырастут на 6%.