Национальный банк Украины в своем прогнозе предсказал падение экономики страны во втором квартале 2020 года на 11%. Такие данные содержатся в ежеквартальном Инфляционном отчете НБУ за апрель

В Нацбанке считают, что из-за пандемии коронавируса и глобального кризиса экономика страны за этот год сократится на 5%, однако возобновит свой рост в последующие годы на уровне приблизительно 4%.

Согласно прогнозу НБУ, в ближайшие три месяца уровень безработицы в Украине вырастет до 12% в сезонно скорректированном выражении, а рост зарплат приостановится.

В то же время в регуляторе подчеркнули, что постепенная отмена карантина приведет к восстановлению экономики Украины во втором полугодии.

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Отмечается, что инфляция в 2020 году ускорится и будет на уровне около 5%, плюс — минус один процентный пункт.

По прогнозам Нацбанка, потребительские цены по итогам года вырастут на 6%.