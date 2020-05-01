Прогнозом на май 2020 года поделился украинский астролог Влад Росс. Он приоткрыл завесу над будущим в комментарии сайту «Главред»

Астролог рассказал, при каких обстоятельствах на Украине наступит крах © pixabay.com заявил Росс. Особенно, по мнению астролога, не время рисковать в финансовой и романтической сфере. Более того, в дни 1-9 мая из-за того, что планета любви и брака Венера окажется в квадрате к Нептуну, выезд на дачу может быть чреват супружеской изменой.

Также велика опасность потерять деньги, поэтому нужно быть начеку и остерегаться обманщиков.

С 9 по 12 мая — аварийно опасный период, велика вероятность катастроф. Всему причиной, по словам астролога, жесткий квадрат между Марсом и Меркурием.

Наконец, со второй половины мая ситуация постепенно будет становиться более благоприятной в разных аспектах, отмечает Росс.