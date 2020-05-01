«Мы располагаем информацией, представленной немецким регулятором BNetzA участникам процедуры. Мы не согласны с его заключением. Мы будем ждать официального решения регулятора. Разумеется, мы оценим его и предпримем дальнейшие действия по защите наших прав», — заявили в компании.
Ранее издание Handelsblatt со ссылкой на проект решения Федерального сетевого агентства Германии сообщило, что регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта строительства трубопровода "Северный поток — 2" от требований обновленной газовой директивы Евросоюза.
В документе, поступившем в распоряжение Handelsblatt, говорится, что компания, поставляющая газ, не может владеть участком трубопровода в немецких водах.
Агентство в середине января сообщало, что приняло заявки от операторов Nord Stream 1 AG и Nord Stream 2 AG на освобождение проектов «Северный поток» и «Северный поток — 2» от требований газовой директивы ЕС.
По информации Handelsblatt, немецкое ведомство 1 мая разослало проект решения участникам процесса и ждет ответы до 8 мая, после чего примет окончательное решение.
Основанием для отказа стал тот факт, что трубопровод не был достроен к маю 2019 года.