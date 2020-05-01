Губернатор Полтавской области Олег Синегубов пригрозил закрыть центральный полтавский городской рынок, на котором продолжают нарушать правила карантина. Об этом он заявил в интервью телеканалу «112 Украина» 1 мая

Украинцы атаковали закрытый из-за карантина рынок © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Относительно центрального рынка в Полтаве — во-первых, он не имеет соответствующей регистрации. Во-вторых, сегодня там зафиксировано много нарушений. Поэтому мы будем принимать решение о его закрытии, если администрация не прислушается к замечаниям. Держим этот вопрос на контроле», — сказал Синегубов.