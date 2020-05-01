Ранее правительство Украины позволило открыть продовольственные рынки в стране во время карантина. Это стало следствием многочисленных протестов со стороны предпринимателей и торговцев, которые лишились заработка. При этом все торговые точки обязаны соблюдать правила безопасности.
«Относительно центрального рынка в Полтаве — во-первых, он не имеет соответствующей регистрации. Во-вторых, сегодня там зафиксировано много нарушений. Поэтому мы будем принимать решение о его закрытии, если администрация не прислушается к замечаниям. Держим этот вопрос на контроле», — сказал Синегубов.