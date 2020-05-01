Немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на проект решения Федерального сетевого агентства Германии утверждает, что ведомство намерено отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение трубопровода «Северный поток - 2» от требований обновленной газовой директивы Евросоюза, передает РИА Новости

В документе, поступившем в распоряжение Handelsblatt, говорится, что компания, поставляющая газ, не может владеть участком трубопровода в немецких водах.

Агентство в середине января сообщало, что приняло заявки от операторов Nord Stream 1 AG и Nord Stream 2 AG на освобождение газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» от требований газовой директивы ЕС.

По информации Handelsblatt, немецкое ведомство 1 мая разослало проект решения участникам процесса и ждет ответы до 8 мая, после чего примет окончательное решение.

Основанием для отказа стал тот факт, что трубопровод не был достроен к маю 2019 года.

В Nord Stream 2 настаивали, что нужно исходить не из строительно-технического смысла этого требования, а учитывать тот факт, что к моменту вступления в силу новых директив внутреннего газового рынка уже были сделаны миллиардные инвестиции в соответствии с прежним правовым режимом.

В BNA с этим не согласились. Официальный представитель Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер заявлял в январе, что "Северный поток — 2" соответствует всем требованиям, это касается и срока завершения проекта, поскольку на дату вступления в силу директивы 23 мая трубопровод был завершен с точки зрения экономической функциональности.

Handelsblatt ожидает, что Nord Stream 2 AG опротестует решение в Высшем земельном суде Дюссельдорфа, который может передать дело в высшую судебную инстанцию ЕС — Европейский суд.