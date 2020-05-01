Ранее в интернете получила распространение видеозапись, на которой двое молодых людей срывают украинский флаг в Запорожье и рвут его на части, при этом за кадром слышатся голос девушки, которая подбадривала своих друзей.
В новом ролике эта девушка приносит свои извинения на камеру рядом с неизвестными с украинским флагом, и говорит, что не хотела никого обидеть.
«Я люблю Украину», — произносит она, после чего выливает себе на лицо и голову зеленку и встает на колени под одобрительные выкрики окружающих.