Скандал с надругательством над украинским флагом в Запорожье получил продолжение. Неизвестные сумели разыскать автора видео и заставили ее извиниться. Соответствующий ролик был размещен 1 мая на странице «Оперативный» в Facebook

Молодые люди надругались над флагом Украины в Запорожье и сняли это на камеру © CC0, Pixabay

В новом ролике эта девушка приносит свои извинения на камеру рядом с неизвестными с украинским флагом, и говорит, что не хотела никого обидеть.

«Я люблю Украину», — произносит она, после чего выливает себе на лицо и голову зеленку и встает на колени под одобрительные выкрики окружающих.