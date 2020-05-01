Молодые люди надругались над флагом Украины в Запорожье и сняли это на камеру
Молодые люди надругались над флагом Украины в Запорожье и сняли это на камеру
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Ранее в интернете получила распространение видеозапись, на которой двое молодых людей срывают украинский флаг в Запорожье и рвут его на части, при этом за кадром слышатся голос девушки, которая подбадривала своих друзей. 

В новом ролике эта девушка приносит свои извинения на камеру рядом с неизвестными с украинским флагом, и говорит, что не хотела никого обидеть. 

«Я люблю Украину», — произносит она, после чего выливает себе на лицо и голову зеленку и встает на колени под одобрительные выкрики окружающих. 