Совладелец украинской сети ресторанов и служб доставки Tarantino family Дмитрий Федотенков 1 мая в своем Facebook рассказал о необычной акции, которая пройдет у стен Офиса президента

Это будет провальный летний сезон. Эксперт рассказала, смогут ли выжить украинские отели и рестораны © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Завтра, как и планировали, открываем летнюю террасу экспериментального типа. На площади перед Офисом президента. Наша заявка на светский-ланч лежит в здании КГГА. Надеюсь, никаких сюрпризов и сложностей не случится. Тем более, что мероприятие у нас мирное. А меню — вкусное. На завтра наши повара готовят для вас вкусную еду», — написал Федотенков.

По его словам, мероприятие пройдет с соблюдением всех норм безопасности: столики будут находиться на положенном расстоянии, по двое человек за каждым, гости и официанты обязаны носить маски и перчатки.

Ресторатор добавил, что для журналистов будут обустроены отдельные столики. Кроме того, особые места организаторы готовы отвести представителям власти, в том числе президенту Владимиру Зеленскому, которого пригласили поучаствовать.

Необычный пикник намечен на субботу, 2 мая.

Ранее на Украине вспыхнул скандал вокруг решения горсовета Черкасс разрешить работу магазинов, салонов красоты и парков, вопреки правительственному запрету. Полиция завела уголовное дело по данному факту. Министр здравоохранения страны Максим Степанов подчеркнул, что действия черкасского руководства могут привести к катастрофическим последствиям в разгар пандемии коронавируса.

Как рассказала изданию Украина.ру киевский пиар-агент в области отельно-ресторанного дела (HoReCa), работа на доставку для заведений питания сегодня не приносит большой прибыли, позволяя владельцам заведений всего лишь расходовать закупленные продукты и худо-бедно оплачивать труд своих сотрудников.