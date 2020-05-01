Министр энергетики Алжира Мохамед Аркаб, занимающий пост президента ОПЕК, призвал участников сделки ОПЕК+ полностью соблюдать договорённости о сокращении добычи нефти, вступающие в силу первого мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте организации

Ранее власти Ирака заявили, что испытывают трудности с тем, чтобы сократить добычу нефти, и обвинили в этом американские, российские, британские и итальянские компании, работающие в стране.

«Перед лицом беспрецедентных трудностей, с которыми сталкивается рынок нефти, крайне важно, чтобы все подписавшие соглашение страны полностью выполнили обязательства о добровольном сокращении добычи», — сказал президент ОПЕК.

Цены на нефть в день старта сокращения добычи опять падают — сделка ОПЕК+ не спасла © РИА Новости, Роман Галкин | Перейти в фотобанк

Страны ОПЕК+ 12 апреля 2020 года согласовали сделку по снижению суточной добычи нефти в три этапа с 1 мая 2020 года до апреля 2022 года.

Сначала в мае-июне ежесуточная добыча суммарно будет снижена на 9,7 млн баррелей, потом во втором полугодии общее снижение добычи должно составить 7,7 млн б/с, а в 2022 году до апреля включительно по 5,8 млн б/с.