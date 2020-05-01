Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко 1 мая на своей странице в Facebook ответил министру внутренних дел Украины Арсену Авакову, который ранее пообещал «жесткую реакцию» на решение Черкасского горсовета самовольно ослабить карантинные ограничения

В четверг, 30 апреля, Черкасский горсовет разрешил открыть городские рынки, магазины, летние площадки кафе и ресторанов, салоны красоты, парки и скверы для посещения. Такое решение было принято вопреки постановлению правительства Украины о всеобщем карантине на время пандемии COVID-19, под давлением местных представителей малого бизнеса, которые лишились доходов. Полиция начала расследование по данному факту, а министр Аваков назвал мэра Бондаренко «заигравшимся». «Вы заигрались». Аваков пообещал жесткую реакцию на действия властей в Черкассах © Twitter, Арсен Аваков/Yulia Babych

«Меня, городского голову, и нашу семью никакими уголовными делами, возобновленными, не запугать. В том числе от высших чиновников нашей страны», — сказал в своем видеообращении городской глава Черкасс, сидя рядом со своими близкими.

Бондаренко напомнил властям страны и руководству правоохранительных органов, что в городе хватает более серьезных проблем, чем вчерашнее решение горсовета.

«Дорогие друзья, в Черкассах есть много нераскрытых дел… Нужно расследовать эти дела, а не решение Черкасского исполкома. Он только восстановил справедливость, потому что, по-моему, большой строительный гипермаркет ничем не отличается от маленького магазина строительных товаров», — отметил мэр.

Ранее стало известно, что в Черкассы с рабочим визитом 1 мая прибыл министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Он намерен на месте оценить складывающуюся в городе обстановку, а также посетить несколько местных больниц.