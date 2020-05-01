Сторонники ультраправых организаций в Днепре попытались 1 мая водрузить красно-черный флаг бандеровской Украинской повстанческой армии* (УПА) на одну из ракет возле музея, однако им помешала полиция. Прямую трансляцию с места событий вел «Днепр оперативный» в Facebook

Неонацисты «поздравили» харьковских коммунистов с 1 мая © Facebook, ФРАЙКОР Івано-Франківськ

Однако их действия не нашли понимания у полиции, которая помешала активистам.

«Красно-черный флаг — это символ УПА, национальный символ Украины, который признан Верховной Радой Украины. И то, что его сняли, это надругательство над национальным символом, которое произошло по приказу главы обсловета Святослава Олейника. Мы уверены, что именно он приказал его срезать», — заявил бывший народный депутат Андрей Денисенко.

Правоохранители в ответ заявили, что объект является частной собственностью, владелец которой не давал разрешения на установление любых рекламных конструкций, за которую они также принимают и флаг.

Националисты вступили в словесный конфликт с полицейскими, однако вскоре были вынуждены ретироваться.

* Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ