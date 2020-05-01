«Парк ракет» — мультимедийный центр в Днепре, посвященный космонавтике. Перед зданием установлены несколько космических ракет, возле которых проходят экскурсии. В свое время националисты повесили на одну из ракет свой флаг, однако затем он был сорван правоохранительными органами. Теперь же несколько десятков ультраправых попытались повесить туда его вновь.
Однако их действия не нашли понимания у полиции, которая помешала активистам.
«Красно-черный флаг — это символ УПА, национальный символ Украины, который признан Верховной Радой Украины. И то, что его сняли, это надругательство над национальным символом, которое произошло по приказу главы обсловета Святослава Олейника. Мы уверены, что именно он приказал его срезать», — заявил бывший народный депутат Андрей Денисенко.
Правоохранители в ответ заявили, что объект является частной собственностью, владелец которой не давал разрешения на установление любых рекламных конструкций, за которую они также принимают и флаг.
Националисты вступили в словесный конфликт с полицейскими, однако вскоре были вынуждены ретироваться.
* Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ