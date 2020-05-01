Министр здравоохранения Украины Максим Степанов прибыл в Черкассы с рабочим визитом, сообщает 1 мая местное интернет-издание «Прочерк». Ранее местный горсовет без санкции правительства фактически отменил ограничения, введенные по всей стране из-за пандемии коронавируса

В четверг, 30 апреля, Черкасский горсовет разрешил открыть городские рынки, магазины, летние площадки кафе и ресторанов, салоны красоты, парки и скверы для посещения. Такое решение было принято вопреки постановлению правительства Украины о всеобщем карантине на время пандемии COVID-19, под давлением местных представителей малого бизнеса, которые лишились доходов. Полиция начала расследование по данному факту. «Вы заигрались». Аваков пообещал жесткую реакцию на действия властей в Черкассах © Twitter, Арсен Аваков/Yulia Babych

Ожидается, что в ходе своего визита Степанов посетит несколько городских медучреждений, чтобы лично ознакомиться с ситуацией.

Несмотря на отмену ограничений, черкасские предприниматели в пятницу, 1 мая, снова вышли на акцию протеста. Они опасаются, что решение горсовета будет отменено и они опять лишатся заработков.

Ранее Степанов заявлял, что действия властей Черкасс рискуют свести на нет все усилия правительства по сдерживанию пандемии COVID-19, а последствия этого могут быть катастрофическими.