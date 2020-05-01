В четверг, 30 апреля, Черкасский горсовет разрешил открыть городские рынки, магазины, летние площадки кафе и ресторанов, салоны красоты, парки и скверы для посещения. Такое решение было принято вопреки постановлению правительства Украины о всеобщем карантине на время пандемии COVID-19, под давлением местных представителей малого бизнеса, которые лишились доходов. Полиция начала расследование по данному факту.
В пятницу, 1 мая, несколько предпринимателей с флагами и плакатами снова собрались на площади.
«Никакой помощи от государства мы не получаем. То, что рассказывает правительство по телевизору, — обман. Те же центры занятости начинают гонять предпринимателей, заставляют собирать справки. У нас сейчас нет ни копейки, мы полные банкроты. У меня сфера деятельности — образовательные услуги. И убытки уже порядка 30 тыс. гривен (84,5 тыс. руб. — Ред.). Я такую сумму не зарабатываю за месяц. Не знаю, сколько теперь месяцев работать, чтобы восстановить все. А банки присылают извещения, дойдет до того, что будут забирать имущество, квартиры, машины», — рассказала о своей ситуации одна из участниц акции.
Другой предприниматель признал, что в связи с отменой ограничений они теперь смогут хоть что-то заработать, однако предприниматели опасаются, что данное решение будет отменено и они снова останутся ни с чем.
Ранее решение Черкасского горсовета раскритиковал министр здравоохранения Украины Максим Степанов. По его словам, данный шаг рискует свести на нет все усилия властей по сдерживанию пандемии и привести к катастрофическим последствиям.