Предприниматели и торговцы в Черкассах продолжают акции возле горсовета, опасаясь отмены решения местных властей об ослаблении ограничений на время карантина. О мероприятии рассказало 1 мая интернет-издание «Прочерк»

«Вы заигрались». Аваков пообещал жесткую реакцию на действия властей в Черкассах © Twitter, Арсен Аваков/Yulia Babych

В пятницу, 1 мая, несколько предпринимателей с флагами и плакатами снова собрались на площади.

«Никакой помощи от государства мы не получаем. То, что рассказывает правительство по телевизору, — обман. Те же центры занятости начинают гонять предпринимателей, заставляют собирать справки. У нас сейчас нет ни копейки, мы полные банкроты. У меня сфера деятельности — образовательные услуги. И убытки уже порядка 30 тыс. гривен (84,5 тыс. руб. — Ред.). Я такую ​​сумму не зарабатываю за месяц. Не знаю, сколько теперь месяцев работать, чтобы восстановить все. А банки присылают извещения, дойдет до того, что будут забирать имущество, квартиры, машины», — рассказала о своей ситуации одна из участниц акции.

Другой предприниматель признал, что в связи с отменой ограничений они теперь смогут хоть что-то заработать, однако предприниматели опасаются, что данное решение будет отменено и они снова останутся ни с чем.

Ранее решение Черкасского горсовета раскритиковал министр здравоохранения Украины Максим Степанов. По его словам, данный шаг рискует свести на нет все усилия властей по сдерживанию пандемии и привести к катастрофическим последствиям.