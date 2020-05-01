На Украине, как и во многих странах, действуют ограничения, связанные с коронавирусным карантином. В условиях запрета на массовые акции левые активисты Кропивницкого решили ограничиться раздачей медицинских масок и листовок.
«В условиях карантина мы вынуждены были изменить традиционные первомайские мероприятия. Но Первомай — это не только праздник весны и труда, это прежде всего День солидарности трудящихся всего мира в борьбе за свои социальные и политические права. Поэтому мы решили напомнить жителям города об этом дне спецвыпуском листовки, посвященной проблемам нового трудового кодекса, с вручением медицинских защитных масок, — рассказал один из участников акции.
На Украине после победы Евромайдана действует закон о декоммунизации, согласно которому любая демонстрация советской и другой коммунистической символики запрещена.