В пятницу, 1 мая, сторонники левой идеи из Кропивницкого (бывший Кировоград) решили отметить Международный день солидарности всех трудящихся, который в условиях карантина обошелся без митингов и демонстраций. Об этом сообщил сайт Компартии Украины со ссылкой на пресс-службу местного отделения организации «Левая оппозиция»

Неонацисты «поздравили» харьковских коммунистов с 1 мая © Facebook, ФРАЙКОР Івано-Франківськ

«В условиях карантина мы вынуждены были изменить традиционные первомайские мероприятия. Но Первомай — это не только праздник весны и труда, это прежде всего День солидарности трудящихся всего мира в борьбе за свои социальные и политические права. Поэтому мы решили напомнить жителям города об этом дне спецвыпуском листовки, посвященной проблемам нового трудового кодекса, с вручением медицинских защитных масок, — рассказал один из участников акции.

На Украине после победы Евромайдана действует закон о декоммунизации, согласно которому любая демонстрация советской и другой коммунистической символики запрещена.