Группа жителей американского штата Мичиган, часть из которых была вооружена, в том числе автоматами Калашникова, протестовала в здании Капитолия штата против решения губернатора Гретхен Уитмер о возможном продлении самоизоляции. Соответствующее видео опубликовал сайт телеканала Fox News 1 мая

В ролике фигурируют крепкие мужчины в камуфляже, как минимум один из них открыто держит в руках огнестрельное оружие — автомат Калашникова, потертый от многократного использования.

Люди выкрикивают лозунги на английском, поднимая вверх руки в жестах, напоминающих нацистские приветствия. На многих из них платки, закрывающие лицо.

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Организованные мероприятия противников карантина режима прошли в Кентукки, Огайо, Мэриленде, Техасе, Мичигане и Висконсине.

В числе их участников были сторонники президента США Дональда Трампа в красных кепках с надписью «Сделай Америку снова великой!».