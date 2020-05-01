В ролике фигурируют крепкие мужчины в камуфляже, как минимум один из них открыто держит в руках огнестрельное оружие — автомат Калашникова, потертый от многократного использования.

Люди выкрикивают лозунги на английском, поднимая вверх руки в жестах, напоминающих нацистские приветствия. На многих из них платки, закрывающие лицо.    

США нашли виновного. Трамп приготовил Китаю суровое наказание за коронавирус
США нашли виновного. Трамп приготовил Китаю суровое наказание за коронавирус
© Пресс-служба Президента РФ | Перейти в фотобанк
Ранее, в середине апреля,в ряде американских штатов прошли массовые уличные акции протеста, участники которых требовали отменить карантин из-за пандемии коронавируса.

Организованные мероприятия противников карантина режима прошли в Кентукки, Огайо, Мэриленде, Техасе, Мичигане и Висконсине.

В числе их участников были сторонники президента США Дональда Трампа в красных кепках с надписью «Сделай Америку снова великой!».