«Тысячи украинских семей уже имеют сложности с оплатой коммунальных услуг из-за потери доходов. Пенсионеры не могут позволить себе покупать даже самые необходимые лекарства и продукты питания из-за роста цен. Важно помочь этим людям путем ускорения социальных выплат и повышение их адресности», — приводит агентство слова и.о. директора Всемирного банка по делам Белоруссии, Молдавии и Украины Алекса Кремера.
Кроме того, добавили во Всемирном банке, дополнительные деньги также будут выделены на предоставление грантов малому бизнесу.
На текущей неделе стало известно, что Совет директоров ВБ одобрил предоставлении Киеву 135 млн долларов кредита, который пойдет на реформирование системы здравоохранения, а также на борьбу с коронавирусом.
Отмечалось, что выделенная сумма будет использована в том числе при модернизации медучреждений и обучении украинских врачей. Кроме того, 35 млн из этого кредита пойдет на меры по борьбе с пандемией коронавируса.