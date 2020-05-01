Всемирный банк (ВБ) одобрил выделение Украине кредита в размере 150 млн долларов, который пойдет на «совершенствование социальной помощи» семьям с низким уровнем дохода. Об этом говорится в релизе ВБ, на который 1 мая ссылается "Интерфакс-Украина"

Джангиров: МВФ и Всемирный банк ведут с Украиной ролевую игру в «доброго и злого полицейского» © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" агентство слова и.о. директора Всемирного банка по делам Белоруссии, Молдавии и Украины Алекса Кремера.

Кроме того, добавили во Всемирном банке, дополнительные деньги также будут выделены на предоставление грантов малому бизнесу.

На текущей неделе стало известно, что Совет директоров ВБ одобрил предоставлении Киеву 135 млн долларов кредита, который пойдет на реформирование системы здравоохранения, а также на борьбу с коронавирусом.

Отмечалось, что выделенная сумма будет использована в том числе при модернизации медучреждений и обучении украинских врачей. Кроме того, 35 млн из этого кредита пойдет на меры по борьбе с пандемией коронавируса.