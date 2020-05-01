Нацполиция Украины начала расследование уголовного дела по факту снятия ограничительных мер во время коронавирусного карантина в Черкассах вопреки постановлениям правительства. Сообщение об этом было опубликовано 1 мая пресс-службой на сайте полиции

Накануне, 30 апреля, Черкасский горсовет принял решение ослабить карантинные меры в городе, позволив открыться магазинам, торговым центрам, салонам красоты, паркам и скверам. Это идет вразрез с общенациональным карантином, введенным правительством страны. На ситуацию отреагировал глава МВД Арсен Аваков, пообещав властям города «жесткую реакцию». «Вы заигрались». Аваков пообещал жесткую реакцию на действия властей в Черкассах © Twitter, Арсен Аваков/Yulia Babych

«Полиция начала уголовное производство по факту принятого в Черкассах решения об ослаблении карантина. Сведения по факту принятия исполкомом соответствующего решения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 325 ("Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений") Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении Нацполиции.

Ранее решение Черкасского горсовета раскритиковал министр здравоохранения Украины Максим Степанов. По его словам, подобный шаг может свести на нет все усилия властей по борьбе с COVID-19.