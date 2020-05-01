В пятницу, 1 мая, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о смерти заместителя председателя совета министров Крыма Павла Королева. Об этом он рассказал на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу, передает Интерфакс

«Сегодня рано утром скончался наш коллега — заместитель председателя совета министров Королев Павел Эдуардович. Человек системный, приехал из столицы, очень много сделал для республики Крым», — сказал Аксенов, не назвав причину смерти.

Королев получил назначение в Крым в конце 2016 года. До этого он в течение 4 лет был заместителем главы Минэкономразвития РФ. Работая в Крыму, Королев курировал работу министерства имущественных и земельных отношений, а также госкомитета по государственной регистрации и кадастру республики.