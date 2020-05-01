Федеральный судья в Сан-Паулу Ана Лусия Петри Бетти постановила, что глава государства Жаир Болсонару обязан в течение двух суток обнародовать результаты всех сданных им тестов на коронавирус, пишет РИА Новости 1 мая

За каждый день просрочки Болсонару должен будет заплатить порядка $911. Судебное решение было реакцией на петицию в официальном бюллетене штата Сан-Паулу.

«Бразильский Лукашенко». Еще один глава государства не верит в коронавирус © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк Дональдом Трампом.

После этого главу Белого дома спешно обследовали на коронавирус, так как более 20 представителей бразильской делегации вскоре заболели новой инфекцией.

Жаир Болсонару также сдал несколько тестов, однако отрицал, что был заражен.

Он утверждал, что его слова значат больше, нежели «какая-то бумага».

Как отмечается, если результаты тестов окажутся положительными, то Болсонару могут привлечь к ответственности вплоть до импичмента.

Ранее бразильский президент не соблюдал самоизоляцию и активно встречался со своими сторонниками на улицах городов страны.