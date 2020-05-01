За каждый день просрочки Болсонару должен будет заплатить порядка $911. Судебное решение было реакцией на петицию в официальном бюллетене штата Сан-Паулу.
В марте Болсонару посетил США и встречался с со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
После этого главу Белого дома спешно обследовали на коронавирус, так как более 20 представителей бразильской делегации вскоре заболели новой инфекцией.
Жаир Болсонару также сдал несколько тестов, однако отрицал, что был заражен.
Он утверждал, что его слова значат больше, нежели «какая-то бумага».
Как отмечается, если результаты тестов окажутся положительными, то Болсонару могут привлечь к ответственности вплоть до импичмента.
Ранее бразильский президент не соблюдал самоизоляцию и активно встречался со своими сторонниками на улицах городов страны.