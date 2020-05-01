Черновицко-Буковинская епархия канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) запустила на своей странице в Facebook опрос, согласно которому 95% его участников готовы выйти на защиту Киево-Печерской лавры в случае, если начнется процесс ее передачи раскольникам

«Был выдающимся духовным отцом». Киево-Печерская лавра понесла первую потерю из-за коронавируса © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Готовы ли вы выйти на защиту православных святынь по примеру народа Черногории (с соблюдением норм карантина), в случае рассмотрения и поддержки президентом Украины В. Зеленским петиции о незаконной передаче Киево-Печерской лавры искусственно созданной религиозной организации ПЦУ?» — сказано в вопросе.

По состоянию на 1 мая, 94% проголосовавших выразили готовность выйти на подобные акции, оставшиеся 6% отказались. Всего в опросе на настоящий момент приняли участие 4 тыс. человек.

Многотысячные протесты и молебны верующих Сербской православной церкви прошли в Черногории в этом году. До начала коронавирусной эпидемии акции проходили дважды в неделю. Поводом к ним стал спорный закон о религиозных объединениях, который приняли власти страны.