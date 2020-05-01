Несколько дней назад петиция о передаче Киево-Печерской лавры раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) на сайте президента страны набрала необходимые для рассмотрения главой государства 25 тыс. подписей.
«Готовы ли вы выйти на защиту православных святынь по примеру народа Черногории (с соблюдением норм карантина), в случае рассмотрения и поддержки президентом Украины В. Зеленским петиции о незаконной передаче Киево-Печерской лавры искусственно созданной религиозной организации ПЦУ?» — сказано в вопросе.
По состоянию на 1 мая, 94% проголосовавших выразили готовность выйти на подобные акции, оставшиеся 6% отказались. Всего в опросе на настоящий момент приняли участие 4 тыс. человек.
Многотысячные протесты и молебны верующих Сербской православной церкви прошли в Черногории в этом году. До начала коронавирусной эпидемии акции проходили дважды в неделю. Поводом к ним стал спорный закон о религиозных объединениях, который приняли власти страны.