Отвечая на вопрос, есть ли доказательства подобного утверждения, американский лидер ответил положительно.

«Да, у меня они есть», — цитирует агентство слова Трампа.

США нашли виновного. Трамп приготовил Китаю суровое наказание за коронавирус
США нашли виновного. Трамп приготовил Китаю суровое наказание за коронавирус
© Пресс-служба Президента РФ | Перейти в фотобанк
Американский президент также завил, что может утверждать о причастности КНР «с высокой степенью уверенности».

Свои источники он не раскрыл, сообщив, что ему не разрешают рассказывать.

Ранее Пекин называл попытки обвинить КНР в эпидемии COVID-19 клеветой.

Китайские власти утверждают, что вирус возник не в Ухане, а был завезён в этот китайский город неким инфицированным, при этом, как и Трамп, не сообщают подробности.    