Отвечая на вопрос, есть ли доказательства подобного утверждения, американский лидер ответил положительно.
«Да, у меня они есть», — цитирует агентство слова Трампа.
Американский президент также завил, что может утверждать о причастности КНР «с высокой степенью уверенности».
Свои источники он не раскрыл, сообщив, что ему не разрешают рассказывать.
Ранее Пекин называл попытки обвинить КНР в эпидемии COVID-19 клеветой.
Китайские власти утверждают, что вирус возник не в Ухане, а был завезён в этот китайский город неким инфицированным, при этом, как и Трамп, не сообщают подробности.