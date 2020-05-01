Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что происхождение коронавируса SARS-CoV-2 связано с деятельностью лаборатории в китайском Ухане, пишет REGNUM 1 МАЯ

Отвечая на вопрос, есть ли доказательства подобного утверждения, американский лидер ответил положительно.

«Да, у меня они есть», — цитирует агентство слова Трампа.

США нашли виновного. Трамп приготовил Китаю суровое наказание за коронавирус © Пресс-служба Президента РФ | Пресс-служба Президента РФ | Перейти в фотобанк

Свои источники он не раскрыл, сообщив, что ему не разрешают рассказывать.

Ранее Пекин называл попытки обвинить КНР в эпидемии COVID-19 клеветой.

Китайские власти утверждают, что вирус возник не в Ухане, а был завезён в этот китайский город неким инфицированным, при этом, как и Трамп, не сообщают подробности.