По версии агентства Reuters, всему виной иностранные компании, работающие в исламской республике, отмечает РИА Новости 1 мая

Сокращение добычи нефти: хрупкое перемирие в мировой нефтяной войне © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Местная нефтекомпания Basrah Oil Co получила указание уменьшить добычу не менее, чем на 700 тыс. б/с.

Но возникли трудности в переговорах с зарубежными нефтяниками, которые работают в Ираке.

В частности, американская ExxonMobil, британская BP, российская «Лукойл» и итальянская Eni, по данным Reuters, противятся указаниям сократить добычу.

Страны ОПЕК+ договорились 12 апреля суммарно сократить добычу нефти на 9,7 млн б/с в мае-июне, на 7,7 млн б/с во втором полугодии и 5,8 млн в 2022 году до конца апреля.