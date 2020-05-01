Сокращение добычи нефти: хрупкое перемирие в мировой нефтяной войне
Сокращение добычи нефти: хрупкое перемирие в мировой нефтяной войне
© РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк
Ирак должен был сократить добычу нефти по сделке ОПЕК+ на 1 млн баррелей в сутки (б\с).

Местная нефтекомпания Basrah Oil Co получила указание уменьшить добычу не менее, чем на 700 тыс. б/с. 

Но возникли трудности в переговорах с зарубежными нефтяниками, которые работают в Ираке.

В частности, американская ExxonMobil, британская BP, российская «Лукойл» и итальянская Eni, по данным Reuters, противятся указаниям сократить добычу.

Страны ОПЕК+ договорились 12 апреля суммарно сократить добычу нефти на 9,7 млн б/с в мае-июне, на 7,7 млн б/с во втором полугодии и 5,8 млн в 2022 году до конца апреля.     